Ничего себе размерчик: как псковские рыболовы-любители открыли щучий сезон

15:55, 19 мая 2024, ПАИ

Такого удачного начала мы не ожидали. Сезон ловли рыбы на спиннинг мы открыли на «пять», нет, на «девять», а ещё точнее – на «четырнадцать». Эти цифры не новая шкала оценок, а вес трофейных экземпляров хищников, выловленных в реке Великой в первый же выезд 12 мая 2024 года.

В «верхах» воды ещё много, течение сильное

Открыли щучий сезон. Такого мощного начала у меня ещё не было. Рыбачили на Великой, эти места рыболовы часто меж собой называют «в верхах». Больше и конкретнее, извините, по месту сказать не могу, иначе мои товарищи меня съедят. Да и вы меня поймёте: укажи я конкретнее – уже на следующий день и в течение пары недель там от рыболовов будет яблоку негде упасть, а о щуке забыть придётся как минимум до следующего года.

Приехали на берег ранним утром – над рекой туман клубится, безоблачное небо, вот-вот солнце взойдёт, на реке штиль, гладь почти зеркальная. Собрались, выплыли, воды ещё много, течение приличное. Давненько мы здесь не были, лет пять, но с тех пор ничего не изменилось – острова на месте, щучьи ямки и заводи тоже. Вот вокруг одного из островов мы и крутились-вертелись, то с одной стороны ямы на якорь станем, то с другой. За первые полчаса рыбалки у меня – ничего, а товарищи успели обрыбиться – и Станислав, и его сын Артём. Артём человек уже взрослый, но спиннинг в руках держал первый раз и почти сразу же, после третьего заброса, выудил щуку весом около полутора килограммов. Вот это дебют! Новичкам на рыбалке всегда везёт, известное правило почти каждый раз срабатывает. Артём, прими наши искренние поздравления!

Невезуха. Зацеп за зацепом!

У меня же с рыбой как-то не заладилось. Сначала выудил зубастого трёхсотграммового «шнурка» и, естественно, отпустил его с наставлениями, чтобы больше мне не попадался, а позвал сюда маму и папу. А потом и вовсе непонятное что-то случилось, скорее всего зацеп, но какой-то странный. Думал, что это долгожданная поклёвка, подсёк, а дальше ни туда ни сюда, затянул чуть туже фрикцион, потянул на себя, и буквально через пару секунд шнур моего спиннинга безжизненно обвис. Вымотал остатки шнура, а на нём ни воблера, ни поводка. Осмотрел место обрыва шнура: странно, обычно, если такое случается, то кончик остаётся разлохмаченным с короткими тоненькими нитями разной длины. А здесь будто лезвием кто обрезал. Неужели щука? Хотя вряд ли, дно каменистое и острых краёв у многочисленных камней предостаточно, да и мало ли чего на дне реки ещё могло быть. А тут и следующая неприятность. Полез в свою заветную коробочку за новым поводком и не нашёл, как оказалось, они остались в другом пакете на берегу в машине. У товарищей, рыбачивших неподалёку, тоже запасных не оказалось. И на берег плыть не хочется – как минимум минут тридцать-сорок потеряю. Ладно, будь что будет, прицеплю воблер без поводка, ведь некоторые рыболовы ими и вовсе не пользуются. Поставил другую приманку и решил переплыть вниз по течению на другой край ямы, на её выход, а то здесь ненароком опять найду за что зацепиться.

Отплыл метров на тридцать, опустил якорь и только взял в руки спиннинг – смотрю и глазам своим не верю: к лодке тихонько приближается мой только что утерянный воблер. Сначала я только его спинку увидел, наклонился, выловил его рукой: точно, мой, и поводок вместе с ним (Strake Pro Sсooter, 110 миллиметров, Minnow, уклейка). Осмотрел его, обрыв или обрез был всего в пяти миллиметрах от узла соединения с поводком. Интересно, обрывы обычно на узле случаются, а здесь… Ну, раз так повезло, то поставлю всё назад. Прицепил, забрасываю, делаю пять или шесть оборотов катушки и… зацеп!

Не рыба, а рыбина!

Да что же сегодня происходит? Думал, уйду от неприятностей, а они, оказывается, и здесь меня поджидают. Ну, сплошная невезуха какая-то! Несколько секунд я причитал и дёргал спиннингом в разные стороны с надеждой отцепиться от очередной засады. Стоп! Может, мне показалось, но зацеп-то, кажется, живой. И точно, на той стороне шнура кто-то шевельнулся раз, другой, третий. Да там никак рыба прицепилась? И не рыба, а рыбина! Короткие, но увесистые рывки вполне позволяли мне так думать. Начал крутить катушку, чтобы подтянуть этого кого-то к лодке, а её почти не скрутить, сразу чувствовалось серьёзное сопротивление. Тут же вспомнил, что пятнадцать минут назад я почти наглухо затянул фрикцион и быстренько ослабил его на пару оборотов. И как же я вовремя это сделал! Рыбине ворочаться надоело, она напряглась всей своей мощью и легко потянула к середине реки – катушка зажужжала и чуть ли не задымилась от натужной работы. Метров тридцать шнура стащила рыбина и остановилась. Теперь уже моя очередь наступила тянуть на себя. Тяну, понемногу получается, но как же тяжело идёт. И опять фрикцион подал свой скрипучий голос, но на этот раз шнура сошло лишь метров десять. Кручу медленно, контролируя натяжение шнура, подтянул рыбину почти к самой лодке, но поднять – никак. Два или три раза я отрывал её примерно на метр от дна, но она вновь уходила вниз под лодку. Чтобы не сломать спиннинг, я каждый раз опускал его в воду почти до самой катушки. Ух, и мощуга! Я на скамье крутился, как ужаленный, самое главное, надо было не дать обмотать шнур спиннинга вокруг якорного фала. И тут она всплыла…

Эх, таким подсачком только бабочек ловить…

Ничего себе размерчик! Это была огромная щука, с такими я ещё не встречался. И почему-то сразу подумал: «Да такую громадину я точно не вытащу. Это бревно сейчас лишь шевельнётся – и мой шнур или спиннинг силищи этой точно не выдержат». Щука была просто гигантская: широченная голова с выпученными глазами наполовину выглядывала из воды, из уголка закрытой пасти торчал лишь сантиметр металлического поводка. Всего туловища видно не было, но и того, что было поверх воды, хватило, чтобы понять, какая перед моим кораблём всплыла мощная торпеда, её чёрный цвет ещё больше подчёркивал мощь и силу. Виден был и лениво шевелящийся хвост.

По закону жанра такая идиллия долго продолжаться не может и секунд через несколько эта рыбина так зашевелится, что мало не покажется – поднимет фонтан брызг, попытается или взвиться вверх, или уйти под лодку. Левой рукой начал подводить под хищницу свой подсачек. И во второй раз подумал, что я её точно в лодку не подниму, уйдёт – настолько мой подсачек оказался смешным по сравнению с разбойницей, только её голова была, как рамка подсака.

«Стоит мне только дотронуться до щуки, то всё на этом и закончится», – продолжал я не верить в положительный итог моего предприятия. Эх, утопили нечаянно мы с товарищем на мартовской рыбалке мой настоящий подсачек, а этот… Я подсунул подсак под голову (да таким только бабочек ловить), и на удивление щука продолжала вести себя спокойно, ожидаемого буйства почему-то не последовало. Надеть подсачек с головы – это пустая затея: и щука сразу же будет стараться вывернуться из подсака, и шнур будет мешать. Но и с хвоста завести вряд ли получится – монстр стоял строго перпендикулярно лодке. Я старался спиннингом ещё ближе подтянуть хищницу к лодке, а второй рукой продвинуть подсак под брюхо, может острозубая крокодилица прогнётся и провалится внутрь? Так и получилось – щука действительно прогнулась и полукольцом соскользнула в вовремя приподнятый подсачек. Я быстро отложил в сторону спиннинг, ухватился двумя руками за дужки подсачка и с трудом затащил добычу в лодку. Ни фига себе, да в ней килограммов десять точно будет, если не больше.

Максимализм – это хорошо!

Не вынимая щуку из подсака, я поднял якорь и выгреб на остров, благо до берега было совсем близко. Товарищи видели всю нашу борьбу, чем она закончилась, и тоже выбрались ко мне на твёрдую землю. «Ну ты, Михалыч, даёшь! Молоток!» – получил я от Станислава первые поздравления. Незапланированный перерыв с фотосессией, с чаепитием, с моим эмоциональным рассказом длился около получаса. Я и Артёму предложил сфотографироваться с его первой в жизни щукой, чтобы зафиксировать начало его длинного рыболовного пути. Но в ответ услышал удивительное: «Нет, со своей щукой фотографироваться не буду. Маленькая. Я хочу поймать такую же, как вы, и вот тогда…» Вот молодец наш юный друг! В ответ я его заверил, что он обязательно поймает и такую, и больше, вот только, возможно, придётся подождать лет эдак двадцать. Примерно столько у меня прошло времени с тех пор, как я первый раз взял в руки спиннинг. Но юношеский максимализм – это здорово! Чуть позже Артём ещё более крупную щуку поймал, а его отец тоже отличился – выудил пятикилограммовую зубастую разбойницу. Уехали они чуть раньше других и главного события этого дня не застали.

Очередной сюрприз

Для меня рыбалка уже состоялась, и оставшееся время я провёл не особенно усердствуя – поимел ещё несколько поклёвок, выудив пару хищниц около килограммового веса. Но на этом приятные сюрпризы нашей рыбалки не закончилась. Позвонил телефон: «Михалыч, а у тебя фотоаппарат с собой?» – спросил Игорь, ещё один товарищ, рыбачивший в этот день с нами, но только с другой стороны острова. «Конечно, всегда со мной. А кого снимать?». «Да мы тут рыбку небольшую поймали, килограммов на пятнадцать. Вы когда уезжаете? Давайте у машин встретимся». Ну как от такого предложения отказаться? Через полчаса все мы были на берегу.

Когда я свой трофей выложил на траву – все удивились. Но когда Игорь лишь только наполовину приподнял свою добычу над лодкой, то мы обомлели. Вот это да! Он с заметными усилиями едва удерживал двумя руками большущего… сома. Мы широко раскрытыми глазами уставились на огромное серое пузатое тело рыбины с узким хвостом, плоской головой, длинными желтоватыми усами. Как такое возможно? Как маленькой тоненькой удочкой (спиннингом) можно выудить такого монстра? Молодец! Поздравляем! Но как?

То ли я его тянул, то ли он нас

«Тихо спокойно рыбачили, зла никому не делали. Потом хлоп! Я решил, что это зацеп. Я сматываюсь, подгребаем поближе к месту зацепа. А он, зацеп, взял и задёргался. И я понял, что это рыбина. И она заходила, заходила и далеко зашла. Шнур почти весь с катушки, метров пятьдесят стащила. И потом, когда подплыли к нему – и нас к нему тянуло, и я скручивал, то ли мы тянули, то ли он нас, не понять. И не поднять. И опять фрикцион жужжал неоднократно, но уже шнура стягивалось по чуть-чуть. Три-четыре раза он пытался уходить в сторону. Не видим же, какая там рыбина, но потихоньку выматываем, выматываем, то я тяну, то он. И он показался. Сом! Наши глазки маленько от увиденной картины растопырились. Редко такие рыбины нам попадаются. Мы «умно» и долго подводили под него сачок, долго, минут семь не могли его туда завести. Друг другу подсказывали – туда, не туда, не так, вот так. И никак, хотя сачок у нас добротный, большой. Хорошо, что сом, вертясь и крутясь, в процессе выуживания шнур вокруг своей головы намотал, это, наверное, его как-то сдерживало, стесняло его движения, в общем, вёл он себя не очень активно. Всё же умудрились мы подвести подсак под голову и свалить его внутрь сачка. Дальше я взялся двумя руками за кольцо сачка и с трудом затащил сома в лодку. Смотрю, а воблер-то отвалился: сом отдельно, воблер отдельно. Получается, что сом держался на честном слове, повезло нам. Воблер из старых запасов и какой марки даже не знаю, что на нём написано, уже не разобрать, но пятиметрового заглубления, спинка чёрная, сам серебряный, 180 миллиметров. Как в лодку затащили сома, так рыбалку и закончили, позвонили тебе и сразу на берег – третий «рыбак» в лодке точно уже был бы лишним. Пока гребли к берегу, он вёл себя смирно и даже ни разу не шевельнулся», – со скромной улыбкой на лице рассказал о своей удаче Игорь Макаров.

15 лет назад: «Сто рублей за килограмм!»

Оказывается, это не первый сом у Игоря: «В моём активе есть и 35-килограммовый трофей – поделился воспоминаниями удачливый рыболов. – Это, правда, уже давно было, лет пятнадцать тому назад на Великой под Монькино. Но 35-килограммовый не то что сегодняшний, тот каждый раз на тридцать-сорок метров шнура утаскивал и не менее пяти раз. И вот тогда, когда шнур в очередной раз стал почти заканчиваться, я завёл мотор, газу – и к берегу. Тогда тоже вдвоём были в лодке. Я лодкой управлял и спиннинг держал, а товарищ двумя руками держал сома за жабры. Сачок у нас тогда был очень скромный, да и в любой другой он бы тоже не поместился. Так на буксире и притащили сомяру к берегу. Его мы сдали в ресторан по 100 рублей за килограмм. Три с половиной тысячи рублей получили, и это было кое-что, близко к тогдашней моей зарплате».

На берегу на зелёной травке провели фотосессию и контрольное взвешивание. Щука потянула на 9 180 граммов (мой рекорд), а сом оказался весом 13 980 граммов. Игорь и Александр по-честному разделили добычу, топором разрубив сома напополам. Как они сказали, теперь отвезём его хорошим кулинарам (супругам) – из такой рыбы всегда получается что-нибудь вкусненькое.

Такие вот рыбки поздравили нас с открытием сезона. Удивительное начало.

Десять плюс?

Во второй половине дня, разделывая свой улов, я позвонил знакомому ихтиологу из Псковского филиала Научно-исследовательского института НИИОРХ, кандидату наук Сергею Северину и спросил: «Сколько лет моей щуке, её вес 9 180 граммов, длина – 103 сантиметра?» На что учёный ответил, что ей не менее десяти лет, но точно определить можно только по спилу главного луча её брюшного плавника. «Привозите плавник, и мы определим точный её возраст», – любезно согласился удовлетворить моё любопытство Сергей Северин.

На другой день я побыл в институте, но всё оказалось не так просто. Дело в том, что для точного определения возраста моей рыбы необходимо правильно высушить плавник, на что уйдёт не менее двух недель, и лишь потом я получу ответ. Но я не тороплюсь – две недели так две недели. Пользуясь встречей с учёным, я задал ему и несколько других вопросов: много ли в наших водоёмах щуки? а сколько сомов? а сколько лет 14-килограммовому сому? и другие. На все вопросы были получены исчерпывающие ответы, с которыми я обязательно познакомлю наших читателей на сайте ПАИ.