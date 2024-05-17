Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

​Встреча с известным учёным и презентация его книги состоялись в псковской библиотеке

Доктор медицинских наук Игорь Кветной пообщался с псковичами и презентовал свою книгу на площадке Псковской областной универсальной библиотеки имени В. Я. Курбатова. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Пообщаться с доктором пришли его будущие коллеги из медицинского колледжа и старшеклассники, которые только планируют поступать в профильные вузы.

«Много лет назад Игорь Моисеевич в медицину решительно не собирался. Будущий профессор с мировым именем видел себя искусствоведом или художником... Но обстоятельства сложились по-другому, о чём он ни разу не пожалел. Как истинный дипломат, свою встречу Игорь Кветной начал с комплиментов. Будущим коллегам он обрадовался как родным и признался, что общение с молодой аудиторией заряжает его энергией и доставляет массу положительных эмоций. Псков доктор и его супруга Татьяна Викторовна любят и бывают здесь довольно часто, а вот в библиотеке впервые, и впечатления от неё самые позитивные», – рассказали в библиотеке.

По словам Игоря Моисеевича, ни одна библиотека не делала перед встречей такую полную подборку его книг из серии «Молекулярная нейроиммуноэндокринология». Так называется новая интегральная биомедицинская наука, основанная Игорем Кветным и его коллегами. А по написанному ими учебнику, утверждённому министерством, ведётся преподавание в медицинских вузах.

Игорь Кветной – автор внушительного числа научных статей и монографий, но своим любимым детищем он называет книгу «Путешествие в мир медицины», написанную в соавторстве с профессором, патологоанатомом Михаилом Пальцевым.

Доктор также отметил, что учиться в медицинском вузе сложно во всех отношениях. Многие эмоционально выгорают уже к шестому курсу, а 30 процентов из тех, кто остаётся, не работают по специальности. Профессия не оставляет шансов расслабиться, заставляя быть на связи 24 на 7. Есть даже статья в Уголовном кодексе – о неоказании помощи лицом, имеющим медицинское образование.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












17 мая 2024

Устанавливается местонахождение женщины, пропавшей в Великих Луках 15 мая
17 мая 2024

Строители завершили работы по установке въездных ворот Изборской башни Псково-Печерского монастыря
17 мая 2024

Круглый стол на тему противодействия распространению ВИЧ-инфекции в регионе прошёл в Псковской инфекционной больнице
17 мая 2024

Межрегиональный День информации прошёл в псковской библиотеке
17 мая 2024

Второй день работы II Российско-белорусского форума студенческих СМИ «Индустрия медиа» прошёл в Пскове
17 мая 2024

В Пскове продлён срок перекрытия проезда у дома № 76/2 на Рижском проспекте
17 мая 2024

Лауреаты оперной премии «Онегин» выступят на закрытии филармонического сезона в Пскове
17 мая 2024

Псковский педагог и двое учащихся стали участниками Всероссийского форума президентов школ

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...