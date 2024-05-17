​Встреча с известным учёным и презентация его книги состоялись в псковской библиотеке

23:48, 17 мая 2024, ПАИ

Доктор медицинских наук Игорь Кветной пообщался с псковичами и презентовал свою книгу на площадке Псковской областной универсальной библиотеки имени В. Я. Курбатова. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Пообщаться с доктором пришли его будущие коллеги из медицинского колледжа и старшеклассники, которые только планируют поступать в профильные вузы.

«Много лет назад Игорь Моисеевич в медицину решительно не собирался. Будущий профессор с мировым именем видел себя искусствоведом или художником... Но обстоятельства сложились по-другому, о чём он ни разу не пожалел. Как истинный дипломат, свою встречу Игорь Кветной начал с комплиментов. Будущим коллегам он обрадовался как родным и признался, что общение с молодой аудиторией заряжает его энергией и доставляет массу положительных эмоций. Псков доктор и его супруга Татьяна Викторовна любят и бывают здесь довольно часто, а вот в библиотеке впервые, и впечатления от неё самые позитивные», – рассказали в библиотеке.

По словам Игоря Моисеевича, ни одна библиотека не делала перед встречей такую полную подборку его книг из серии «Молекулярная нейроиммуноэндокринология». Так называется новая интегральная биомедицинская наука, основанная Игорем Кветным и его коллегами. А по написанному ими учебнику, утверждённому министерством, ведётся преподавание в медицинских вузах.

Игорь Кветной – автор внушительного числа научных статей и монографий, но своим любимым детищем он называет книгу «Путешествие в мир медицины», написанную в соавторстве с профессором, патологоанатомом Михаилом Пальцевым.

Доктор также отметил, что учиться в медицинском вузе сложно во всех отношениях. Многие эмоционально выгорают уже к шестому курсу, а 30 процентов из тех, кто остаётся, не работают по специальности. Профессия не оставляет шансов расслабиться, заставляя быть на связи 24 на 7. Есть даже статья в Уголовном кодексе – о неоказании помощи лицом, имеющим медицинское образование.