Открытое командное первенство Псковской области по шахматам состоялось в Опочке

20:23, 19 мая 2024, ПАИ

Открытое командное первенство Псковской области по шахматам среди юниоров 2008 года рождения и моложе состоялось в Опочке сегодня, 19 мая. Об этом пишет газета «Красный маяк».

Мероприятие прошло в гимназии имени А. Д. Петрова. В интеллектуальных поединках сразились 26 команд из Псковской области. Игроков приветствовал заместитель главы администрации Опочецкого муниципального округа Виктор Александров.

Интеллектуальные поединки проходили в двух группах (районной и городской), по итогам которых командам, занявшим 1-е и 2-е места, предстояло сразиться в стыковых матчах за кубок первенства области – кубок Победы.

Помимо привычных шахматных партий, участников турнира также ждала викторина «Что я знаю о Великой Отечественной войне».

По итогам турнира победу одержали игроки команды «Студия шахмат». Они увезли кубок Победы в Псков.