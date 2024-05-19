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Общество

Псковичей приглашают на должности следователя и помощника следователя

Следственное управление УМВД России по Псковской области приглашает на службу следователей и помощников следователей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Гарантируется:

  • трудоустройство в любом районе области;
  • заработная плата от 40 тысяч рублей;
  • ежемесячные обязательные и поощрительные выплаты;
  • карьерный рост;
  • оплачиваемый отпуск от 40 дней (60 дней можно использовать непрерывно);
  • медицинское обеспечение.

Для устройства на работу необходимо иметь высшее юридическое образование. Кроме того, должны отсутствовать серьёзные медицинские противопоказания и проблемы с законом. Для связи необходимо обращаться в группу по работе с личным составом следственного управления по телефонам (8 8112) 59-23-15, 59-20-53.

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