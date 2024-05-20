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95-летие отметила ветеран Великой Отечественной войны из Себежского района

95-летие отметила ветеран Великой Отечественной войны, труженик тыла Александра Яковлевна Прохорова, жительница посёлка Сосновый Бор Себежского района, пишет газета «Призыв».

95-летие отметила ветеран Великой Отечественной войны из Себежского района. Фото: газета «Призыв»

Александра Яковлевна была награждена медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов».

Именинницу поздравил глава Себежского сельского поселения Виктор Егоров. Он вручил Александре Яковлевне поздравительный адрес от президента России Владимира Путина, памятный подарок от губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и поздравление от администрации сельского поселения. Кроме того, Александре Яковлевне подарили тёплую кофту, сладости и кофе от благотворительного фонда «Вознеси сердце».

Александра Яковлевна родом из многодетной семьи, в которой было семеро детей. Когда началась война, Александре Яковлевне было 12 лет. Её мать работала в колхозе, а отец – рыбаком. Александра Яковлевна окончила до войны четыре класса, а в Риге три года потратила на фабрично-заводское обучение. После получения образования она работала на макаронной фабрике – сначала рабочей, а потом мастером. Сейчас именинница живёт в Сосновом Бору.

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