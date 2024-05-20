Михаил Ведерников назвал в Совете Федерации инструменты поддержки дальнейшей модернизации ЖКХ в Псковской области

17:14, 20 мая 2024, ПАИ

Губернатор Михаил Ведерников выступил на заседании комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике и МСУ. Расширенное заседание комитета прошло в рамках Дней Псковской области в Совете Федерации, сообщает корреспондент ПАИ.

Один из главных акцентов в выступлении главы региона был сделан на необходимость обновления коммунальной инфраструктуры.

Михаил Ведерников поблагодарил Совет Федерации, Минстрой за поддержку целого ряда инфраструктурных проектов, благодаря которым удалось остроту проблемы снизить, «но работы еще очень много, на сегодняшний день процент изношености инженерных сетей в Псковской области составляет 80%».

До 2030 года Псковской области на модернизацию коммунальных сетей необходим 31 млрд рублей.

Михаил Ведерников отметил, что региону нужны дополнительные инструменты для модернизации коммунальной инфраструктуры, и просил членов сенатского комитета поддержать предложения и рекомендовать правительству России рассмотреть ряд инициатив, в частности, увеличить финансирование в рамках региональной программы, финансируемой за счет средств ППК «Фонд развития территорий». Кроме того, предлагается сохранить уровень софинансирования расходных обязательств в размере 1% для Псковской области. Сегодня 99% – это федеральный бюджет, 1% – регион. «При увеличении процента это будет делать проблематично. С 2025 года уровень софинансирования увеличится до 3%, с 2026 года – до 7%. По предварительным расчетам это 500 млн, а затем 1,7 млрд ежегодно», – отметил глава региона.

Также в связи с высокой дотационностью бюджета Псковской области предложено рассмотреть вопрос об оказании финансовой поддержки в виде субсидирования, а не предоставления возвратных механизмов.

Отдельно глава региона попросил обратить внимание на необходимость реконструкции котельной № 9 в Пскове. Стоимость проекта реконструкции – более 1,1 млрд рублей. Котельная снабжает теплом треть областного центра.

Члены сенатского комитета поддержали инициативы губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Проект документа о поддержке гоударственного социального-экономического развития региона будет вынесен на повестку заседания Совета Федерации в среду, 22 мая.