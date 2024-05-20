Псковичи приняли участие в XXVI Международном конкурсе профмастерства водителей автобусов

20:23, 20 мая 2024, ПАИ

Водители "Псковпассажиравтотранса" приняли участие в XXVI Международном конкурсе профессионального мастерства водителей автобусов в рамках V Международного транспортного фестиваля «ТранспортФест» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает официальный телеграм-канал Псковской области.

Мероприятие объединило 36 транспортных предприятий из регионов России, а также из Казахстана и Республики Беларусь.

Девятое место среди 42 водителей автобусов большого класса (длиной 12 метров) занял Дмитрий Москвин. Тринадцатое место среди 27 водителей автобусов особо большого класса (сцепки длиной 18 метров), а также за лучшее время прохождения трассы – Константин Павлов.

В задачу водителей автобусов традиционно вошли проверка теоретических знаний и практическая часть – скоростное маневрирование на трассе.

Проверка знаний ПДД заключается в ответе на 20 вопросов, сформированных из экзаменационных билетов ГУ ГИБДД МВД РФ. Контрольное время ответов на вопросы – не более десяти минут.

При выполнении упражнений по скоростному маневрированию на трассе устанавливаются восемь фигур: «Круг», «Бокс», «Стоянка», «Тоннельные ворота», «Змейка», «Колея», «Эстафета», «Стоп», предусмотренные положением о всероссийских конкурсах профессионального мастерства водителей, а также дополнительная фигура – «Автобусная остановка». Участники должны безошибочно выполнить все фигуры.