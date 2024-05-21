Работодателей обяжут возмещать сотрудникам неиспользованные отгулы при увольнении

08:35, 21 мая 2024, ПАИ

Работодателей обяжут возмещать сотрудникам неиспользованные отгулы при увольнении. Такие поправки в Трудовой кодекс подготовил Минтруд, следует из материалов к заседанию правкомиссии по законопроектной деятельности, пишут «Известия».

20 мая там поддержали нововведения, сообщил редакции источник в кабмине. Изменения могут вступить в силу с марта 2025 года.

Работа в праздники и выходные оплачивается не менее чем в двойном размере за отработанные часы. По желанию сотрудника вместо повышенной оплаты ему может быть предоставлен отгул. При этом сейчас работники, имевшие такие неиспользованные дни отпуска, при увольнении не получают компенсацию за отгулы.

Поправки позволят исключить ситуации, когда сотрудник может быть уволен, не получив заслуженного вознаграждения за занятость в выходные. Законопроектом также закрепляется право сотрудника использовать отгул в течение года со дня работы в выходные или праздники.

«Инициатива Минтруда заполняет пробел в законодательстве и полностью соответствует духу регулирования трудовых отношений, направленных на защиту интересов работников», — оценила доцент Юридического института РУДН Софья Мореева.

Она считает, что поправки актуальны, поскольку нередко к моменту ухода из компании сотрудники накапливают отгулы, судьба которых при увольнении никак не урегулирована.