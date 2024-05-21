Студенты ПсковГУ провели кукольный спектакль для детей с ОВЗ

10:12, 21 мая 2024, ПАИ

Студенты Института образования и социальных наук ПсковГУ в рамках социального проектирования по дисциплине «Обучение служением» организовали и провели «Театр инклюзии» для детей с ОВЗ в центре «Добрея», сообщили ПАИ в пресс-службе ПсковГУ.

Второкурсники подготовили кукольный спектакль для воспитанников центра, а также помогли ребятам попробовать себя в роли актёров театра.

«Обучение служением» – методика обучения, которая сочетает изучение академических дисциплин с формированием навыков общественно полезной работы, обеспечивает интеграцию обучения и социальной практики, позволяет студентам применять свои профессиональные и развивать надпрофессиональные навыки в работе с социальным заказом НКО, органов власти и локальных сообществ, получать практический опыт и приносить пользу обществу. «Обучение служением» – разновидность проектного подхода в образовании, благодаря которому учащиеся вовлечены в развитие социальных и экологических проектов и решение конкретных задач помощи людям.

В течение последних трёх лет методика тестировалась в нескольких российских вузах. В новом учебном году в образовательные программы 126 пилотных вузов и одного колледжа включены специальные учебные часы. Студенты разных специальностей посвятят это учебное время общественным проектам. Их служение может быть зачтено как курсовая или дипломная работа.