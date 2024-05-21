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Общество

Как детям провести лето без травм и происшествий – объясняют эксперты медиацентра ПАИ

Пресс-конференция, посвящённая безопасности детей в летние каникулы, проходит в медиацентре ПАИ сегодня, 21 мая.

О чём говорит статистика происшествий с участием детей в регионе, какие меры принимаются, чтобы дети были живы и здоровы, кто и где несёт ответственность за безопасность детей на каникулах, на что обратить внимание родителям, чтобы дети провели лето без травм и тяжёлых последствий?

Об этом рассказывают уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области Наталия Соколова, начальник подразделения по делам несовершеннолетних УМВД России по Псковской области Светлана Королькова, инспектор по особым поручениям отдела Управления Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области Елена Степанова и заместитель руководителя территориального органа (главный государственный инспектор по маломерным судам Псковской области) Игорь Зарытовский.

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