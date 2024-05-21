Школьники из Острова участвуют в специальной смене «Орлёнка»

12:54, 21 мая 2024, ПАИ

В специальной смене «Содружество орлят России» Всероссийского детского центра «Орлёнок» принимают участие 17 учеников 4 класса средней школы № 7 имени В. Н. Пушкарева в Острове, а также наставник и педагог. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

С 14 по 28 мая в детском центре «Орлёнок» собрались участники программы из 39 регионов России. Смена организована для школьников 4-х классов, старшеклассников-наставников и их учителей — победителей федерального конкурсного отбора.

На две недели дети и взрослые под девизом «Учимся, растем, мечтаем вместе!» погрузились в фестиваль приключений «Мы одна большая семья» — это главная тема смены «Содружество орлят России».

Ребята уже познакомились с Всероссийским детским центром «Орлёнок», его территорией, легендами и традициями. Впереди участников ждут командные и интеллектуальные игры, ярмарки, мастер-классы, экскурсии и многое другое.

Педагоги также проходят обучение: активно осваивают методы и приемы воспитания в программе «Орлята России», учатся организации коллективной творческой деятельности.

Вместе в течение смены педагоги, дети-наставники и обучающиеся организовывают коллективные творческие дела и взаимодействуют друг с другом в рамках событий смены.

«Мы познакомились с традициями и законами «Орлёнка». Новые знания помогут нам комфортно чувствовать себя во время смены. Было интересно узнать больше об истории центра, о самых первых сменах и об известных людях, которые приезжали сюда», — поделился первыми впечатлениями ученик Артём Андреев.

Организаторами смены выступили Министерство просвещения РФ, Всероссийский детский центр «Орлёнок» и Росдетцентр.

В марте 2024 года впервые в Псковской области прошел региональный конкурсный отбор среди третьих классов на право участия в региональных сменах. Организаторами регионального конкурса стали региональный ресурсный центр всероссийского проекта «Навигаторы детства» Псковской области и комитет по образованию Псковской области.

Более 200 обучающихся 3–4 классов образовательных организаций Псковской области по итогам федерального и регионального конкурсного отбора примут участие в летней оздоровительной смене «Содружество орлят России» на базе регионального центра «Вега» и на базе ДОЛ «Алые паруса».