Исполняющий обязанности главврача Псковской детской областной больницы Евгений Васильев стал гостем «Оглавления»

14:11, 21 мая 2024, ПАИ

Исполняющий обязанности главного врача Псковской детской областной клинической больницы Евгений Васильев стал гостем программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове во вторник, 21 мая.

Какие цели и задачи поставлены перед новым руководителем больницы? Ждать ли кадровых перестановок или новых структурных изменений? Какой положительный эффект должен быть достигнут от объединения с Великолукской детской городской больницей? Будут ли какие-то изменения в работе поликлиники при детской областной больнице?

Об этом и многом другом в прямом эфире «Оглавления» с Евгением Васильевым говорит ведущий программы Александр Машкарин.