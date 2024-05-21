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Общество

Исполняющий обязанности главврача Псковской детской областной больницы Евгений Васильев стал гостем «Оглавления»

Исполняющий обязанности главного врача Псковской детской областной клинической больницы Евгений Васильев стал гостем программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове во вторник, 21 мая.

Какие цели и задачи поставлены перед новым руководителем больницы? Ждать ли кадровых перестановок или новых структурных изменений? Какой положительный эффект должен быть достигнут от объединения с Великолукской детской городской больницей? Будут ли какие-то изменения в работе поликлиники при детской областной больнице?

Об этом и многом другом в прямом эфире «Оглавления» с Евгением Васильевым говорит ведущий программы Александр Машкарин.

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21 мая 2024

Исполняющий обязанности главврача Псковской детской областной больницы Евгений Васильев стал гостем «Оглавления»
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