Фестиваль «Русская песня. Семейные традиции» пройдёт в Пушкинских Горах в июне

14:30, 21 мая 2024, ПАИ

Областной фестиваль исполнителей народной песни «Русская песня. Семейные традиции» пройдёт в Пушкинских Горах в июне, сообщили ПАИ в Псковском областном центре народного творчества.

Мероприятие состоится в рамках Дней пушкинской поэзии и русской культуры.

Номинации: «Фольклорная песня», «Русская народная песня» и «Авторская песня».

С положением фестиваля можно ознакомиться здесь.