Фестиваль «Русская песня. Семейные традиции» пройдёт в Пушкинских Горах в июне
Областной фестиваль исполнителей народной песни «Русская песня. Семейные традиции» пройдёт в Пушкинских Горах в июне, сообщили ПАИ в Псковском областном центре народного творчества.
Мероприятие состоится в рамках Дней пушкинской поэзии и русской культуры.
Номинации: «Фольклорная песня», «Русская народная песня» и «Авторская песня».
С положением фестиваля можно ознакомиться здесь.
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