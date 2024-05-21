Госдума разрешила продажу алкоголя в летних кафе

17:01, 21 мая 2024, ПАИ

Госдума РФ во втором и третьем чтениях приняла закон, разрешающий продажу алкогольных напитков в летних кафе, сообщает ТАСС.

Эти изменения будут распространяться на помосты, веранды и дворики, которые являются неотъемлемой частью стационарных ресторанов или кафе. Согласно поправкам, принятым во втором чтении, продажа алкоголя будет разрешена только в «сезонных залах обслуживания посетителей» – временных конструкциях или сооружениях, предназначенных для оказания услуг общественного питания в течение определённого сезона. Такие сооружения должны примыкать к ресторанам или стационарным кафе или находиться на прилегающей территории. Заведениям потребуется лицензия на торговлю алкоголем, но, как пояснили в Минфине, получать новую лицензию или предоставлять дополнительные разрешительные документы не потребуется.

Ожидается, что новые правила вступят в силу с 1 июня 2024 года. В Госдуме также отметили, что за последние годы рестораторы часто обращались с вопросами о конфликтных ситуациях, связанных с запретом распития алкоголя в летних залах.