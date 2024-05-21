Госдума разрешила продажу алкоголя в летних кафе
Госдума РФ во втором и третьем чтениях приняла закон, разрешающий продажу алкогольных напитков в летних кафе, сообщает ТАСС.
Эти изменения будут распространяться на помосты, веранды и дворики, которые являются неотъемлемой частью стационарных ресторанов или кафе. Согласно поправкам, принятым во втором чтении, продажа алкоголя будет разрешена только в «сезонных залах обслуживания посетителей» – временных конструкциях или сооружениях, предназначенных для оказания услуг общественного питания в течение определённого сезона. Такие сооружения должны примыкать к ресторанам или стационарным кафе или находиться на прилегающей территории. Заведениям потребуется лицензия на торговлю алкоголем, но, как пояснили в Минфине, получать новую лицензию или предоставлять дополнительные разрешительные документы не потребуется.
Ожидается, что новые правила вступят в силу с 1 июня 2024 года. В Госдуме также отметили, что за последние годы рестораторы часто обращались с вопросами о конфликтных ситуациях, связанных с запретом распития алкоголя в летних залах.
Проект комплексного развития сельских территорий Псковской области обсудили в Совете Федерации
Игорь Дитрих: В рамках Дней Псковской области в Совете Федерации у региона есть возможность обозначить самые острые проблемы
Более 180 педагогов-навигаторов примут участие в проекте «Билет в будущее» в Псковской области