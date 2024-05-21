Три пациента с клещевым вирусным энцефалитом поступили в стационар Псковской инфекционной больницы на прошлой неделе

19:43, 21 мая 2024, ПАИ

Три пациента с клещевым вирусным энцефалитом поступили в стационар Псковской областной инфекционной больницы на прошлой неделе. Об этом ПАИ сообщили в медучреждении.

Перед обнаружением паразитов все пострадавшие были на природе: два человека проживают в деревнях Островского и Псковского районов, один регулярно посещает дачный участок. О своём диагнозе они узнали по-разному.

Две женщины сдали иммуноферментный анализ (ИФА) самостоятельно и обратились в больницу уже с готовыми результатами. ИФА – это определение антител классов М и G к вирусу клещевого энцефалита, или, если говорить проще, реакция нашего иммунитета на патогены.

Мужчина после присасывания клеща не обращался за медицинской помощью. Он поступил в приёмное отделение уже через несколько дней с температурой.

Состояние пациентов оценивается как средней степени тяжести. По мнению лечащего врача, для подобного диагноза это довольно лёгкая форма. В настоящее время все трое чувствуют себя удовлетворительно.

Уже на следующей неделе будет проведено контрольное исследование на уровень антител класса G. Медики надеятся получить результат с положительной динамикой, свидетельствующей о победе над вирусом.

Напомним, что самая ранняя диагностика клещевых инфекций – это исследование клеща методом ПЦР. Если паразит не сохранился, то пациенту показан ПЦР-анализ крови (в первые 72 часа после укуса и в течение следующих двух недель). Этот способ позволяет выявить возбудителя в организме человека максимально быстро и точно, даже если симптомы заболевания ещё не проявились.

Анализ крови рекомендуют проходить всем, независимо от результата исследования клеща. Дело в том, что паразит мог быть не единственным.

После укуса клеща пациенту следует посетить врача-инфекциониста для назначения противовирусной терапии, а на 10-й и 21-й дни после укуса – пройти исследование крови методом ИФА.

Для проведения экстренной профилактики клещевого энцефалита назначается иммуноглобулин. В рамках бюджетных средств введение препарата возможно детям до трёх лет, а также пациентам до шести лет при условии, что они из многодетных семей (необходимо наличие справки).

Взрослые могут рассчитывать на бесплатное введение противоклещевого иммуноглобулина, если они не были привиты ранее, имеют справку с результатом обследования клеща и подтверждением инфицирования энцефалитом. Или платно – по собственной инициативе.