Никола Вешний наступил по народному календарю
Никола Вешний наступил по народному календарю, сообщает calend.ru. Николай Чудотворец, которого также называют Николаем Угодником – один из наиболее почитаемых в русском народе святых. Ещё при жизни он славился способностью примирять враждующих, а также охранять невинно осужденных и защищать от напрасной смерти.
В честь Николая Чудотворца в году отмечается два основных праздника – 22 мая и 19 декабря. На Руси говорили: «Два Николы у нас — один с травой, другой с зимой». С этого дня начинали хорошо расти травы, именно поэтому лошадей уже выгоняли в ночное. Для этого холостых парней из каждого семейства снаряжали и провожали до поля. С собой им давали пироги с гречневой кашей. Вечером же к ним присоединялись девушки – и начиналось веселье с песнями и хороводами.
В этот день обычно устанавливалась теплая погода. Поскольку животным хватало свежей травы, коровы и козы начинали давать больше молока, а люди не беспокоились чем накормить семью и скотину. «До Николы крепись, а с Николы живи, не тужи», – отмечали на Руси.
Кроме того, обращали внимание и на погоду. Если утром было влажно и туман, то необходимо было умыться росой, поскольку это предвещало человеку здоровье, а земле – богатый урожай. Дождь в этот день также считался хорошей приметой.
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