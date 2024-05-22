Сигареты на полмиллиона рублей обнаружили псковские пограничники в поезде, направлявшемся в Латвию

10:06, 22 мая 2024, ПАИ

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области совместно с представителями Псковской таможни пресекли контрабанду сигарет стоимостью более полумиллиона рублей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Погрануправления.

Инцидент произошел в железнодорожном пункте пропуска «Себеж», куда прибыл грузовой состав, направлявшийся из России в Латвию. Ввагоне типа «Хоппер» обнаружены два тайника в обшивке бункерного пространства слева и справа над колесной парой.

В результате досмотра вагона из тайников извлечено 5430 пачек сигарет иностранного производства. Предварительная стоимость контрабандного товара составляет более 500 тысяч рублей.

Табачные изделия изъяты сотрудниками Пограничного управления для проведения экспертизы и принятия процессуального решения.

Пограничное управление обращает внимание, что за незаконное перемещение через государственную границу табачной продукции статьей 226.1 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет со штрафом в размере до 2 млн рублей.