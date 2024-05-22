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Общество

Депутат Псковской гордумы Дмитрий Барабанов станет гостем программы «Среда обитания»

Программа «Среда обитания» выйдет в эфир радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в среду, 22 мая, в 14:00. Собеседником ведущих Елены Лешкиной и Ларисы Малковой станет депутат Псковской городской Думы по округу № 14 Дмитрий Барабанов.

Какие объекты в округе уже приведены в порядок в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» президентского нацпроекта «Жильё и городская среда»? Требуется ли реконструкция сквера Пограничников? Как идёт благоустройство Сиреневого бульвара? Часто ли поступают жалобы от жителей округа? Качественно ли работают управляющие компании?

Об этом и многом другом – в эфире программы «Среда обитания» сегодня в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».

Задать вопросы гостю эфира можно по телефону (8112) 672-883.

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