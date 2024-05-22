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Общество

На плохие дороги и работу «управляек» жалуются жители округа №14 в Пскове

На плохие дороги и работу управляющих компаний жалуются жители округа № 14 в Пскове, рассказал депутат Псковской городской Думы по округу № 14 Дмитрий Барабанов в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в среду, 22 мая.

Депутат рассказал о самых частых жалобах жителей округа №14 в Пскове. На фото: Дмитрий Барабанов. Фото: ПАИ

«Это ямочный ремонт во дворах. Потому что, к сожалению, сегодня программа [«Формирование комфортной городской среды». – ПАИ] сфокусирована именно на общественных территориях. И возникает вопрос, как людям ремонтировать сегодня те территории, которые уже отмежёваны к многоквартирным домам и по факту являются общей долевой собственностью жильцов и никакого отношения к городу не имеют», – сказал депутат.

Большое количество жалоб поступает на работу управляющих компаний, добавил депутат. «Моя реакция выражается не в коммуникации с управляющими компаниями, а в коммуникации с надзорными контрольными органами, которые находятся над управляющими компаниями», – отметил Дмитрий Барабанов.

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