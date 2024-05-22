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Общество

Почему управляющие компании плохо работают, объяснил депутат

Три фактора, которые позволяют управляющим компаниям плохо работать, перечислил депутат Псковской городской Думы по округу № 14 Дмитрий Барабанов в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Почему управляющие компании плохо работают, объяснил депутат Дмитрий Барабанов. Фото: ПАИ

«На самом деле то, что управляющие компании себя так ведут, этому есть всего лишь три фактора: лень, лень и лень», – подчеркнул депутат.

По его словам, в первом случае речь идёт о лени собственников многоквартирных домов. «У нас есть несколько форм правления. Пожалуйста, организуйте ТСЖ либо же непосредственно управление, которое можно организовать в тех жилых домах, где меньше 16 квартир, если не ошибаюсь. Однако, когда у нас доходит разговор до темы создания ТСЖ, и всё подходит к моменту принятия решения, вдруг возникает вопрос: «А кто всем этим будет заниматься? Но, в принципе, это вопрос абсолютно справедливый», – подчеркнул гость радиоэфира.

Он пояснил, что бывают случаи, когда к ответственному за этот вопрос человеку собственники начинают обращаться так, как будто он наёмный директор или управляющий.

«Второй фактор. Любой дом может сменить управляющую компанию. Это чётко прописано в федеральном законе. Что для этого нужно сделать? Соберитесь, сформируйте совет дома, выберите председателя и озвучьте вопрос о смене управляющей компании, о тарифе, о выборе следующей управляющей компании, которая вам нравится. <...> Третий фактор лени – это работа надзорных контрольных органов. У нас есть прекрасный комитет по лицензированию, который должен не только выдавать лицензии, но и контролировать непосредственно правила выполнения требований, которые прописаны в лицензионном законодательстве. Я не слышал, не видел и не помню, чтобы у нас хотя бы одна управляющая компания была бы лишена лицензии. Ликвидация? Да, пожалуйста, слышал. Добровольная ликвидация? Слышал. Но так, чтобы надзорный контрольный орган забрал лицензию, такого не слышал», – подчеркнул депутат.

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