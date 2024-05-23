Как найти вдохновение, рассказал автор музыки к спектаклю «Амфитрион»

18:50, 23 мая 2024, ПАИ

Чтобы к тебе пришло вдохновение, необходимо много думать и работать над произведением, заявил автор музыки к спектаклю «Амфитрион», заслуженный деятель искусств Татарстана Эльмир Низамов в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Музыкальные идеи никого не спрашивают. Они просто приходят – и всё. Потом тебе это не даёт покоя, и пока ты это не воплотишь, эта идея тебя не отпустит», – рассказал Эльмир Низамов.

На доработку собственных сочинений у Эльмира Низамова не хватает времени из-за большого объёма работы на заказ. Решение этой проблемы композитор нашёл в том, что он объединяет собственные идеи с тем, что от него требуется. По его словам, такая синергия позволяет добиться лучшего результата и позволяет ему находить всё новые и новые идеи для собственных работ.

«Я считаю, что у композитора аппетит приходит во время еды. Ещё Чайковский говорил, что вдохновение приходит к тем, кто работает каждый день. Те произведения, которые у меня заказывают, позволяют мне работать каждый день и получать вдохновение», – подвёл итог гость студии.

Благодаря такому отношению к работе родилась «Ария Юпитера» для спектакля «Амфитрион», премьера которого состоялась на сцене Псковского театра драмы. «Суть моей работы заключалась в том, чтобы омузыкалить текст Мольера так, чтобы его можно было петь на сцене, и эта задумка мне очень понравилась», – отметил композитор.