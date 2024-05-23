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Культура

В чём отличие музыки для кино и театра, рассказал Эльмир Низамов

Чем отличается музыка, написанная дли кино, от музыки, созданной для театра, рассказал автор музыки к спектаклю «Амфитрион», заслуженный деятель искусств Татарстана Эльмир Низамов в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

При схожести кино с театром значение музыки в этих двух видах искусства различается, а значит, и перед автором, который создаёт музыкальное сопровождение, стоят разные задачи, отметил гость эфира.

«В театре ты фактически являешься актёром, ты почти присутствуешь на сцене. А вот в кино ты являешься не актёром, но тем воздухом, в котором актёры разыгрывают свои роли. В кино музыка – пространство для действий, а в театре – дополнительная роль», – сказал Эльмир Низамов.

В кино музыка не только создаёт атмосферу, но и, по словам композитора, вплетается в действие на экране и становится незаметной для зрителя.

«Написать музыку, которая передаёт яркий момент и которая при этом незаметна для зрителя, – это непростая задача для композитора. Когда ты пишешь музыку для кино, очень важно не перетягивать одеяло на себя, потому что есть актёр, есть сюжет и есть очень много других факторов», – считает гость студии.

При этом театр является живым искусством, которое происходит здесь и сейчас.

«Я преподаю для студентов, и одно из заданий, которое я им даю, это как раз написать две композиции для одинаковых сцен, но одна для театра, а другая для кино. И студенты дают совершенно разную музыку, которая просто меняет смысл этой сцены. Из хоррора сцена может превратиться в комедию», – сказал композитор.

Также Эльмир Низамов отметил, что не бывает хорошего фильма с плохой музыкой, а вот плохой фильм с хорошей музыкой встречается часто. «Может, кинорежиссёр со мной поспорит, но я знаю много фильмов, которые уже все давно забыли, а музыка оттуда живёт и её все знают», – добавил гость студии.

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