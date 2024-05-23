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Культура

Известный композитор рассказал, можно ли научиться писать музыку

Можно ли научиться писать музыку и как учат композиторов, рассказал автор музыки к спектаклю «Амфитрион», заслуженный деятель искусств Татарстана Эльмир Низамов в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Фото: ПАИ

«Нельзя научиться писать музыку. Вся специфика в том, что родить музыкальную интонацию – это Божий дар, это то, что даётся от природы. Способность писать музыку должна быть врождённой и этому нельзя научить, но можно научить тому, как развивать свой талант. Процесс обучения на композитора в этом и заключается, что к нам приходят учиться уже способные люди и они учатся как выстраивать музыкальные формы, как воплощать свои идеи в музыку, каким инструментам это поручить, как создать ощущения катарсиса», – считает композитор.

Придумать музыкальную идею – это дар. Иначе, по его словам, музыку писали бы все.

При этом композитор должен быть ещё и математиком. «Один известный композитор сказал: «Пишу сердцем, проверяю умом» и мне это очень нравится. Писать сердцем – это Божий дар, а вот думать над своей музыкой умом – это то, чему учатся и учатся всю жизнь», – заключил Эльмир Низамов.

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