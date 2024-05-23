Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

XVIII Всероссийский фестиваль-марафон «Песни России» под руководством Надежды Бабкиной впервые пройдёт в Псковской области

XVIII Всероссийский фестиваль-марафон «Песни России» под руководством народной артистки России Надежды Бабкиной будет проходить в Псковской, Тверской, Ярославской областях с 6 июня по 9 июля. Об этом стало известно в ходе пресс-конференции ТАСС, посвящённой фестивалю-марафону «Песни России».

Фестиваль стартует в Твери 6 июня, после чего артисты будут гастролировать по городам Тверской области. С 18 июня фестиваль продолжится на территории Ярославской области. В Псковской области он пройдёт в десяти городах.

Со своим ансамблем Надежда Бабкина организует мастер-классы. За полчаса до начала каждого концерта гости смогут поучаствовать во флешмобе в традиционных национальных костюмах и продемонстрировать всё их разнообразие, сообщили организаторы.

Учредителем песенного марафона выступает благотворительный фонд «Народная певческая культура» при поддержке Министерства культуры РФ.

Среди участников марафона заявлены сама Надежда Бабкина с Московским государственным ансамблем «Русская песня», а также ансамбль «Славяне», фолк-рок-группы «Россияне» и «После 11», балет «Живая планета», другие коллективы со всей России.

Вход для зрителей свободный.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












23 мая 2024

Летний отдых для детей с пользой – лонгрид ПАИ для псковичей
23 мая 2024

Представители правительства Псковской области и исполнительных органов региона ознакомились с производственным сектором ИК-6
23 мая 2024

Сотрудники МЧС прокомментировали видео с прыжками в воду с набережной Великой
23 мая 2024

Ремонт моста через реку Чёрную продолжается в Плюсском районе
23 мая 2024

Режим работы музея-заповедника «Изборск» на выходных изменился
23 мая 2024

«След «Пантеры» получил палатки-шатры для работы в полевых условиях
23 мая 2024

Ремонт и благоустройство загородного дома: как сэкономить время и деньги
23 мая 2024

Работу экологических НКО обсудили в медиацентре ПАИ. Главное

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...