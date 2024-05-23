XVIII Всероссийский фестиваль-марафон «Песни России» под руководством Надежды Бабкиной впервые пройдёт в Псковской области

19:07, 23 мая 2024, ПАИ

XVIII Всероссийский фестиваль-марафон «Песни России» под руководством народной артистки России Надежды Бабкиной будет проходить в Псковской, Тверской, Ярославской областях с 6 июня по 9 июля. Об этом стало известно в ходе пресс-конференции ТАСС, посвящённой фестивалю-марафону «Песни России».

Фестиваль стартует в Твери 6 июня, после чего артисты будут гастролировать по городам Тверской области. С 18 июня фестиваль продолжится на территории Ярославской области. В Псковской области он пройдёт в десяти городах.

Со своим ансамблем Надежда Бабкина организует мастер-классы. За полчаса до начала каждого концерта гости смогут поучаствовать во флешмобе в традиционных национальных костюмах и продемонстрировать всё их разнообразие, сообщили организаторы.

Учредителем песенного марафона выступает благотворительный фонд «Народная певческая культура» при поддержке Министерства культуры РФ.

Среди участников марафона заявлены сама Надежда Бабкина с Московским государственным ансамблем «Русская песня», а также ансамбль «Славяне», фолк-рок-группы «Россияне» и «После 11», балет «Живая планета», другие коллективы со всей России.

Вход для зрителей свободный.