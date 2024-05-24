Как изменилось отношение псковичей к своему здоровью, расскажут на «Серебряном дожде»

12:18, 24 мая 2024, ПАИ

Главный врач Псковского центра общественного здоровья и медицинской профилактики Мария Отраднова и заведующая отделом разработки, реализации и мониторинга корпоративных программ центра Елена Малыгина станут гостями программы «Анамнез» в прямом эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 24 мая, в 14:00.

Что такое охрана здоровья граждан? Кто имеет на неё право? Какие программы по охране здоровья работают в Псковской области сегодня и какая категория населения ими охвачена? Как изменилось отношение псковичей к своему здоровью в последнее время?

Об этом и многом другом – в эфире программы «Анамнез» сегодня в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».

Задать вопросы гостям эфира можно по телефону (8 8112) 672-883.