Псковский медик: У нас неграмотное в отношении собственного здоровья население

15:17, 24 мая 2024, ПАИ

У нас неграмотное в отношении собственного здоровья население, заявила заведующая отделом разработки, реализации и мониторинга корпоративных программ Псковского центра общественного здоровья и медицинской профилактики Елена Малыгина в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Люди удивляются самым базовым вещами. Люди с высшим образованием, интеллектуальные. К тому же взрослые люди остаются без информации, детям мы как-то ее еще доносим. Когда со взрослыми начинаешь работать, они говорят, что хотят ещё», – рассказала Малыгина.

Специалист рекомендовала не пренебрегать возможностями для оздоровления, которые предлагает работодатель. Речь о походах в бассейн, спортзал, на йогу и т. д.

«Но постепенно отношение людей к своему здоровью меняется к лучшему. Я бы особенно отметила молодых людей. Они стали меньше курить, больше заниматься спортом. И возможностей для этого становится всё больше», – добавила главный врач Псковского центра общественного здоровья и медицинской профилактики Мария Отраднова.