Мария Отраднова: Сезон дач – нелюбимое время у врачей регионального сосудистого центра

15:41, 24 мая 2024, ПАИ

Сезон дач – нелюбимое время у врачей из регионального сосудистого центра Псковской областной клинической больницы, отметила главный врач Псковского центра общественного здоровья и медицинской профилактики Мария Отраднова в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Люди, не жалея себя, вскапывают на жаре свои грядки, а потом с инфарктами, инсультами и кризами попадают в сосудистый центр», – констатировала Мария Отраднова.

Она посоветовала псковичам не пренебрегать диспансеризацией и накануне дачного сезона (и не только) проверить своё здоровье. «Она позволит выявить проблемы и с сердечно-сосудистой, и с эндокринной системой, и многим другим», – отметила специалист.