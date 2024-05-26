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Общество

МЧС: Кататься на гидроциклах в черте Пскова запрещено

Кататься на гидроциклах в черте Пскова запрещено, напомнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Фото пресс-службы регионального ГУ МЧС

«Правилами запрещается плавание на гидроциклах на реках от их истоков до устьев включительно, на акваториях водных объектов, объявленных памятниками природы, в пределах границ населенных пунктов, зон, используемых для рекреационных целей, мест массового отдыха граждан на воде, традиционных мест любительского лова рыбы. То есть, кататься на гидроциклах в черте города запрещено», - напомнили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

С точки зрения законодательства, гидроциклы являются маломерными судами. Подобный статус ограничивает их свободное использование и устанавливает определенный порядок эксплуатации, который можно сравнить с существующими правилами в отношении владельцев и лиц, управляющих автомобилями.

Приобретая гидроцикл, владелец обязан:

- зарегистрировать его в органах ГИМС, получить судовой билет;

- нанести регистрационные номера на гидроцикл в установленных местах;

- самостоятельно или на курсах изучить правила, обеспечивающие безопасность плавания на водоемах, устройство гидроцикла, овладеть практическими приемами управления, сдать экзамен в ГИМС и получить удостоверение на право управления;

- ежегодно уплачивать налог;

- приобрести и при каждом выходе надевать рекомендуемую и обязательную экипировку на себя и пассажиров.

Категорически запрещено:

- управлять гидроциклом, находясь в состоянии опьянения;

- управлять гидроциклом лицам, не достигшим 14 лет;

- перевозить на гидроцикле детей дошкольного возраста;

- использовать гидроцикл в темное время суток;

- начинать движение, если пассажиры не заняли свои места, либо водитель и пассажиры не надели спасательные жилеты, либо глубина воды недостаточна для работы водомета гидроцикла;

- приближаться на гидроциклах ближе 50 метров к границам заплыва на пляжах и других мест купания.


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