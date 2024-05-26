Опочанка собрала дома большую коллекцию фиалок

17:33, 26 мая 2024, ПАИ

Опочанка Любовь Петрова собрала дома большую коллекцию фиалок, пишет районная газета «Красный маяк».

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Хозяйка фиалок отмечает, что это самые неприхотливые растения, «просто надо знать тонкости и нюансы ухода». Любовь Петрова рассказала, что выбрать свой любимый сорт не может: каждое растение ей по-своему дорого. При выборе некоторых цветовод ориентировалась на название.

«В позапрошлом году заказала себе «ЛЕ – Золото Нибелунгов», так как хотела жёлтую фиалку. Всем известно, что жёлтых фиалок в природе не бывает, но этот сорт самый жёлтый. В холодных условиях у него по краю идёт фиолетовая кайма. Ещё слегка желтовато-лимонный цветок у сорта «АВ – Канарейка», – рассказала Любовь Петрова.

Кроме фиалок у неё дома растут полосатые папоротники и амариллисы четырёх расцветок.