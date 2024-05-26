Опочанка собрала дома большую коллекцию фиалок
Опочанка Любовь Петрова собрала дома большую коллекцию фиалок, пишет районная газета «Красный маяк».
Хозяйка фиалок отмечает, что это самые неприхотливые растения, «просто надо знать тонкости и нюансы ухода». Любовь Петрова рассказала, что выбрать свой любимый сорт не может: каждое растение ей по-своему дорого. При выборе некоторых цветовод ориентировалась на название.
«В позапрошлом году заказала себе «ЛЕ – Золото Нибелунгов», так как хотела жёлтую фиалку. Всем известно, что жёлтых фиалок в природе не бывает, но этот сорт самый жёлтый. В холодных условиях у него по краю идёт фиолетовая кайма. Ещё слегка желтовато-лимонный цветок у сорта «АВ – Канарейка», – рассказала Любовь Петрова.
Кроме фиалок у неё дома растут полосатые папоротники и амариллисы четырёх расцветок.
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