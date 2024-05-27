Самые выгодные месяцы для отпуска: как их выбрать, чтобы не потерять в зарплате

14:36, 27 мая 2024, ПАИ

Идти в отпуск или не идти? А если идти, то когда? Подобные вопросы появляются у россиян не просто так, потому что особенности расчёта отпускных отражаются на заработной плате. Отражаются как в худшую, так и в лучшую стороны. Однако всё зависит от месяца, в который вы планируете взять отпуск.

Какой месяц для ухода в отпуск стоит выбрать, чтобы не потерять в деньгах, рассказывают эксперты финансового портала «Выберу.ру».

Как рассчитываются отпускные

Первое, что важно знать, это то, что самым выгодным месяцем для отпуска будет тот, в котором больше всего рабочих дней. Для этого определим их среднее количество в месяце. Среднее за месяц составляет 20-23 дня, за исключением праздничных месяцев.

Для примера возьмём январь текущего 2024 года. В январе из-за новогодних каникул всего 17 рабочих дней, что делает январь невыгодным для отпуска из-за значительных финансовых потерь. По сравнению с ним даже в мае 2024 года с двумя традиционными «мини-каникулами» рабочих дней больше – 21.

Идём далее. Отпускные рассчитываются не так, как зарплата. Зарплату начисляют за отработанные дни, а отпускные – за календарные, которые умножают на среднедневной заработок. Если же вы хотите иметь предварительное понимание того, какого размера у вас будут отпускные, то для этого просто поделите заработную плату на 20, 21, 22 или 23 (то самое среднее количество рабочих дней в одном месяце) и умножьте на количество отпускных дней.

Потери на отпускных

Рассмотрим пример. Предположим, что вы работаете пять дней в неделю и ваш оклад составляет 40 000 рублей без учёта премий. Если в месяце 20 рабочих дней, то дневная заработная плата составляет 2 000 рублей. То есть 40 000 / 20 = 2 000.

При уходе в отпуск на две недели в таком месяце вы потеряете почти 1 000 рублей. Это связано с тем, что отпускные рассчитываются исходя из годового дохода (включая премии) и делятся на количество календарных дней в году. В нашем примере:

оклад делится на среднее количество дней в месяце (29,3): 40 000 / 29,3 = 1 365,19;

за две недели отпуска вы получите 19 112,66 рубля: 1 365,19 х 14 = 19 112,66;

если бы вы не брали отпуск, ваша зарплата за 10 рабочих дней составила бы 20 000 рублей: то есть 2 000 х 10 = 20 000.

Таким образом, вы теряете 887,34 рубля: 20 000 - 19 112,66 = 887,34. Для одних такие потери несущественные, а для других, напротив, серьёзные. Ситуации могут быть разные, например удержание из зарплаты денежных средств в счёт скорейшего погашения кредита, дабы рассчитать кредитный рейтинг (в такой ситуации пошатнувшийся) в положительную сторону.

Как увеличить отпускные?

Если вы возьмёте отпуск в месяце с 23 рабочими днями, ваши отпускные будут больше зарплаты. Снова делим:

40 000 / 23 = 1 739,13.

За две рабочие недели вы заработаете 17 391,3 рубля: 1 739,13 х 10 = 17 391,3. А отпускные за две недели составят те же 19 112,66 рубля.

Таким образом, в месяце с 23 рабочими днями вы получите на 1 721,36 рубля больше: 19 112,66 - 17 391,3 = 1 721,36. Это объясняется большим количеством рабочих дней и включением в отпуск выходных.

Теперь «закрепляем» всё вышесказанное. Чем больше в месяце рабочих дней и меньше праздников, тем больше отпускных вы получите. Если вам важно получить как можно больше отпускных, выбирайте отдых в июле, августе или октябре. Январь – самый короткий месяц в производственном календаре, отпускные за него небольшие.

Лучшие месяцы для отпуска в 2024 году

Исходя из производственного календаря на 2024 год, который подготовил Минтруд, наибольшее количество рабочих дней будет в июле и октябре – по 23. Следовательно, наиболее выгодно брать отпуск именно в эти месяцы.

Также можно рассмотреть август с 22 рабочими днями, а апрель, сентябрь и декабрь с 21 рабочим днём будут чуть менее выгодными. Месяцы с 20 рабочими днями (февраль, март, май и ноябрь) уже приведут к финансовым потерям. Самыми невыгодными месяцами для отпуска в 2024 году станут январь (17 рабочих дней) и июнь (19 рабочих дней).

Отпускные рассчитываются не так, как зарплата. Зарплату начисляют за отработанные дни, а отпускные – за календарные, которые умножают на среднедневной заработок.

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Для максимальной финансовой выгоды выбирайте месяцы с наибольшим количеством рабочих дней для отпуска. В 2024 году это июль и октябрь. Планирование отпуска с учётом этих рекомендаций поможет минимизировать потери для вашего личного бюджета и даже получить для него дополнительную выгоду!

Хорошего отдыха!

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