Ответственное потребление: «Экобаза» каждую субботу собирает псковичей

На территории Пскова автономная некоммерческая организация «Институт переработки вторсырья» уже несколько лет организовывает работу «Экобазы 60». Активисты на практике показывают, как можно бороться с причиной проблем растущих свалок, учат правильно готовить вторсырье к переработке и собирать его раздельно. Сам проект знакомит жителей города с основами ответственного потребления. Каждую субботу псковичи могут прийти на площадку и принести отсортированный мусор. О том, как прошла очередная суббота на «Экобазе» – смотрите в фоторепортаже Валерии Лагуткиной.