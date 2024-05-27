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Более 30 видов экспертиз проводит экспертно-криминалистический центр Пскова

Более 30 видов экспертиз проводит экспертно-криминалистический центр в УМВД России по Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе центра.

Эксперты проводят химические и генетические исследования. Фото: ПАИ

В лабораториях проводят химические и генетические исследования. Специалисты определяют поддельные продукты, деньги, алкоголь, а главное – ищут следы преступников. Экспертизы в основном проводят в рамках расследования убийств, изнасилований, краж.

За всё время работы специалисты геномной лаборатории провели уже более 800 исследований. К ним также обращается и Следственное управление Следственного комитета России по Псковской области.

Подробнее о том, какие преступления, совершённые в Псковской области, удалось раскрыть благодаря экспертизе и кто может оказаться в базе генотипов, читайте в материале «АиФ-Псков».

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