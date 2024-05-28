Каждый пятый родитель 11-классника из Пскова испытывает сильный стресс перед ЕГЭ

08:29, 28 мая 2024, ПАИ

22% родителей 11-классников испытывают сильный стресс в период сдачи ребенком ЕГЭ, сообщается в опросе сервиса SuperJob.

47% родителей 11-классников из Пскова утверждают, что переживают период сдачи ребенком ЕГЭ относительно спокойно. 25% немного волнуются. Сильно нервничают 22%.



Состояние своих детей, сдающих ЕГЭ, 30% родителей назвали относительно спокойным, 45% — легким волнением, 20% — сильным стрессом.