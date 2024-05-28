Фура из Белоруссии насмерть задавила велосипедиста в Невельском районе
Минувшей ночью фура из Белоруссии насмерть задавила велосипедиста в деревне Усть-Долыссы Невельского района, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».
34-летний молодой человек скончался на месте происшествия.
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Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
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Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
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Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
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Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
-
Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
-
Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
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Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
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Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
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Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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