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Происшествия

Фура из Белоруссии насмерть задавила велосипедиста в Невельском районе

Минувшей ночью фура из Белоруссии насмерть задавила велосипедиста в деревне Усть-Долыссы Невельского района, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».

34-летний молодой человек скончался на месте происшествия.

  • ДТП в Усть-Долыссах
    Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
  • ДТП в Усть-Долыссах
    Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
  • ДТП в Усть-Долыссах
    Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
  • ДТП в Усть-Долыссах
    Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
  • ДТП в Усть-Долыссах
    Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
  • ДТП в Усть-Долыссах
    Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
  • ДТП в Усть-Долыссах
    Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
  • ДТП в Усть-Долыссах
    Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
  • ДТП в Усть-Долыссах
    Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"

На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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