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Общество

Палкино присоединилось к акции «Цветы жизни»

Команда Детсовета Палкинского района и участницы клуба «Непоседы» приняли участие в региональной акции «Цветы жизни», пишет газета «Льновод».

  • Палкино присоединилось к акции «Цветы жизни»
    Фото: газета «Льновод»
  • Палкино присоединилось к акции «Цветы жизни»
    Фото: газета «Льновод»
  • Палкино присоединилось к акции «Цветы жизни»
    Фото: газета «Льновод»
  • Палкино присоединилось к акции «Цветы жизни»
    Фото: газета «Льновод»
  • Палкино присоединилось к акции «Цветы жизни»
    Фото: газета «Льновод»
  • Палкино присоединилось к акции «Цветы жизни»
    Фото: газета «Льновод»

У аллеи Героев высадили бархатцы. Саженцы цветов купила администрация Палкино.

Общественный помощник уполномоченного по правам ребёнка в Палкинском районе Татьяна Крипайтис напомнила, что вместе с ребятами и членами клуба уже не первый год участвует в акции.

Напомним, что уже четыре года по инициативе Детского общественного совета при уполномоченном по правам ребёнка в Псковской области в городах и посёлках Псковской области проводится акция «Цветы жизни», приуроченная ко Дню защиты детей.

Присоединиться к акции может любой желающий. Для этого нужно высадить цветы с внуками, детьми или племянниками, а процесс снять на фото и видео, а затем выложить в социальные сети со специальной отметкой #цветыжизни60.

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