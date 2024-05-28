Палкино присоединилось к акции «Цветы жизни»

09:28, 28 мая 2024, ПАИ

Команда Детсовета Палкинского района и участницы клуба «Непоседы» приняли участие в региональной акции «Цветы жизни», пишет газета «Льновод».



Фото: газета «Льновод»



Фото: газета «Льновод»



Фото: газета «Льновод»



Фото: газета «Льновод»



Фото: газета «Льновод»



Фото: газета «Льновод»











У аллеи Героев высадили бархатцы. Саженцы цветов купила администрация Палкино.

Общественный помощник уполномоченного по правам ребёнка в Палкинском районе Татьяна Крипайтис напомнила, что вместе с ребятами и членами клуба уже не первый год участвует в акции.

Напомним, что уже четыре года по инициативе Детского общественного совета при уполномоченном по правам ребёнка в Псковской области в городах и посёлках Псковской области проводится акция «Цветы жизни», приуроченная ко Дню защиты детей.

Присоединиться к акции может любой желающий. Для этого нужно высадить цветы с внуками, детьми или племянниками, а процесс снять на фото и видео, а затем выложить в социальные сети со специальной отметкой #цветыжизни60.