Один пожар и один пал травы произошли за сутки в Псковской области
Один пожар и один пал ликвидировали пожарные подразделения Псковской области за сутки, сообщили ПАИ в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
В 5:48 в деревне Калинчино Невельского муниципального округа сгорел садовый дом и надворная постройка. Предположительно, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки на вводе в дом.
Пал травы произошёл в Новосокольниках, выгорело 0,4 гектара земли.
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