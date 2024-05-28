Один пожар и один пал травы произошли за сутки в Псковской области

09:30, 28 мая 2024, ПАИ

Один пожар и один пал ликвидировали пожарные подразделения Псковской области за сутки, сообщили ПАИ в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

В 5:48 в деревне Калинчино Невельского муниципального округа сгорел садовый дом и надворная постройка. Предположительно, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки на вводе в дом.

Пал травы произошёл в Новосокольниках, выгорело 0,4 гектара земли.