Псковичей приглашают на уникальную арт-прогулку

13:30, 28 мая 2024, ПАИ

Гостей Дней пушкинской поэзии и русской культуры приглашают на арт-прогулку, посвящённую отражению пушкинских мест и стихов в творчестве современных художников. Об этом ПАИ сообщили в Театрально-концертной дирекции Псковской области.



Фото: Театрально-концертная дирекция Псковской области



Фото: Театрально-концертная дирекция Псковской области



Фото: Театрально-концертная дирекция Псковской области



Фото: Театрально-концертная дирекция Псковской области







Декорациями для прогулки станут художественные произведения.

На арт-прогулке гости увидят работы скульпторов из Санкт-Петербурга и Пскова: Антонины Фатхуллиной, Айдара Ишемгулова, Александра Перминова и других.

Арт-прогулки пройдут 7 июня в 16:30 и 8 июня в 13:00 и 16:30.

Напомним, что Дни пушкинской поэзии и русской культуры пройдут в Псковской области с 6 по 9 июня. Подробнее об этом читайте в специальном сюжете ПАИ.

В честь 225-летия со дня рождения Александра Пушкина в Псковской области пройдет около 100 мероприятий.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников порекомендовал псковичам ознакомиться с планом мероприятий, приуроченных к 225-летию Александра Пушкина, по ссылке.