Квест «Лукоморье существует?» организуют в Пушкинских Горах с 6 по 9 июня

14:45, 28 мая 2024, ПАИ

В Дни пушкинской поэзии и русской культуры в Пушкинских Горах пройдёт квест о жизни и творчестве Александра Пушкина «Лукоморье существует?». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Участники сами добудут интересные сведения о том, как Александр Пушкин жил, до того как стал известным поэтом, погрузятся в атмосферу творческой мастерской и увидят тот самый дуб из поэмы «Руслан и Людмила». А сам Александр Пушкин превратится из личности со страниц учебника в живого человека, который мечтал, ошибался, грустил, любил и все это донес до потомков через свое творчество.

Режиссер-постановщик – номинант театральных премий «Золотая маска» и «Прорыв» Александра Ловянникова.

Квест пройдет 6, 7, 8, 9 июня по маршруту от деревни Бугрово (музей «Пушкинская деревня») до поляны в Михайловском. Начало в 12:00, 14:00, 16:00, 18:00.

Участие может принять любой желающий, достаточно подойти к нужному времени в точку начала маршрута. Регистрация здесь.