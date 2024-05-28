Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Квест «Лукоморье существует?» организуют в Пушкинских Горах с 6 по 9 июня

В Дни пушкинской поэзии и русской культуры в Пушкинских Горах пройдёт квест о жизни и творчестве Александра Пушкина «Лукоморье существует?». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Участники сами добудут интересные сведения о том, как Александр Пушкин жил, до того как стал известным поэтом, погрузятся в атмосферу творческой мастерской и увидят тот самый дуб из поэмы «Руслан и Людмила». А сам Александр Пушкин превратится из личности со страниц учебника в живого человека, который мечтал, ошибался, грустил, любил и все это донес до потомков через свое творчество.

Режиссер-постановщик – номинант театральных премий «Золотая маска» и «Прорыв» Александра Ловянникова.

Квест пройдет 6, 7, 8, 9 июня по маршруту от деревни Бугрово (музей «Пушкинская деревня») до поляны в Михайловском. Начало в 12:00, 14:00, 16:00, 18:00.

Участие может принять любой желающий, достаточно подойти к нужному времени в точку начала маршрута. Регистрация здесь.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












28 мая 2024

Уголовное дело возбуждено в отношении регионального оператора по ТКО в Псковской области
28 мая 2024

Михаил Ведерников: Подготовлено предложение по лишению статуса регоператора по обращению с ТКО
28 мая 2024

Проведение фестиваля детства обсуждают в медиацентре ПАИ
28 мая 2024

Сотрудникам погранслужбы Псковской области вручили награды
28 мая 2024

Публикуем график отключения электроэнергии в Новоржевском районе
28 мая 2024

Второклассник из Великих Лук стал победителем акции «Губернаторский дневник»
28 мая 2024

Жару до 30 градусов и грозы прогнозируют в Псковской области 29 мая
28 мая 2024

У псковичей есть возможность принять участие в акции «Монетная неделя» до 2 июня

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...