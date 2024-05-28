Бесплатные автобусы будут курсировать 7 и 8 июня от автостанции Пушкинские Горы до Михайловского
Бесплатные автобусы будут курсировать 7 и 8 июня от автостанции Пушкинские Горы до Михайловского, а также от перехватывающей парковки до праздничной поляны.
Также комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области прорабатывает вопрос дополнительных рейсовых автобусов из Пскова в Пушкинские Горы и из Великих Лук в Пушкинские Горы на дни праздника.
Напомним, что Дни пушкинской поэзии и русской культуры пройдут в Псковской области с 6 по 9 июня. Подробнее об этом читайте в специальном сюжете ПАИ.
В честь 225-летия со дня рождения Александра Пушкина в Псковской области пройдет около 100 мероприятий. Ознакомиться с планом можно по ссылке.
Уголовное дело возбуждено в отношении регионального оператора по ТКО в Псковской области
Михаил Ведерников: Подготовлено предложение по лишению статуса регоператора по обращению с ТКО