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Общество

Бесплатные автобусы будут курсировать 7 и 8 июня от автостанции Пушкинские Горы до Михайловского

Бесплатные автобусы будут курсировать 7 и 8 июня от автостанции Пушкинские Горы до Михайловского, а также от перехватывающей парковки до праздничной поляны.

Также комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области прорабатывает вопрос дополнительных рейсовых автобусов из Пскова в Пушкинские Горы и из Великих Лук в Пушкинские Горы на дни праздника.

Напомним, что Дни пушкинской поэзии и русской культуры пройдут в Псковской области с 6 по 9 июня. Подробнее об этом читайте в специальном сюжете ПАИ.

В честь 225-летия со дня рождения Александра Пушкина в Псковской области пройдет около 100 мероприятий. Ознакомиться с планом можно по ссылке.

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