Псковичи стали призёрами межмуниципальных соревнований по дзюдо

15:55, 28 мая 2024, ПАИ

Псковичи, воспитанники клуба единоборств «Спортивное единство», стали призёрами межмуниципального турнира по дзюдо, посвящённого Дню Победы. Состязания прошли в Кингисеппе 26 мая, сообщили ПАИ в клубе единоборств «Спортивное единство».

В возрастной категории среди юношей 2012–2013 годов рождения Елисей Меркушенков взял бронзу в весе до 46 килограммов. Также в весовой категории до 50 килограммов третье место занял Евгений Лаппо.

Тренирует спортсменов Николай Васильев.

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