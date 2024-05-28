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Экономика

На 400 млн рублей пополнился бюджет Псковской области благодаря штрафам

Неожиданным источником пополнения бюджета Псковской области в 2023 году стали штрафы, благодаря которым казна региона пополнилась на 400 млн рублей, сообщил заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Александр Братчиков в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) во вторник, 28 мая.

Александр Братчиков: «Неожиданным источником пополнения бюджета Псковской области в 2023 году стали штрафы». Фото: ПАИ

«400 миллионов – это все штрафы, которые собираются на территории Псковской области. Большая часть из них – это штрафы за нарушение правил дорожного движения: скорость, разметка. Соответственно, это всё идёт в региональный бюджет. Я хочу подчеркнуть, что это всё суммарно штрафы по исполнению бюджета за прошлый год», – сообщил Александр Братчиков.

Камеры ставятся в первую очередь для того, чтобы движение на дороге было безопасным, подчеркнул вице-спикер. «Мы призываем соблюдать правила. Наверное, если по этой статье бюджет пополняться не будет, это правильно. Это значит, что люди стали более дисциплинированными при поездках по дорогам общего пользования», – отметил гость радиоэфира.

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