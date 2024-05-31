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Культура

Фестиваль «Исаборг» пройдёт в Изборске: программа мероприятия

Фестиваль раннесредневековой культуры Руси и её соседей «Исаборг» пройдёт 7–9 июня на территории Изборского музея-заповедника. Как сообщили ПАИ в пресс-службе учреждения, в этом году мероприятие состоится уже в 16-й раз.

  • Фестиваль раннесредневековой культуры Руси «Исаборг»
    Фото: Фото: Анастасия Тарасова / Изборский музей-заповедник
  • Фестиваль раннесредневековой культуры Руси «Исаборг»
    Фото: Фото: Анастасия Тарасова / Изборский музей-заповедник
  • Фестиваль раннесредневековой культуры Руси «Исаборг»
    Фото: Фото: Анастасия Тарасова / Изборский музей-заповедник
  • Фестиваль раннесредневековой культуры Руси «Исаборг»
    Фото: Фото: Анастасия Тарасова / Изборский музей-заповедник
  • Фестиваль раннесредневековой культуры Руси «Исаборг»
    Фото: Фото: Анастасия Тарасова / Изборский музей-заповедник

Фестиваль «Исаборг» из года в год не только предоставляет зрителям уникальную возможность посмотреть на массовые сражения и лучные турниры, но и знакомит их со многими явлениями и предметами повседневной бытовой культуры жителей Древней Руси. «Шатры, одежда, оружие, предметы быта, посуда, еда – всё воссоздано с историческим тщанием и вниманием к деталям. На фестиваль съедутся представители лучших клубов страны, объединяющих историков, археологов и реконструкторов», – подчеркнули в музее.

В этом году лагерь реконструкторов разместится в Изборской крепости. Открытый день для зрителей – 8 июня.

Программа фестиваля:

  • 11:00 – открытие фестиваля. Выступление группы «Трикветрум»;
  • 11:30 – война за знамя;
  • 11:30–13:45 – мастер-классы для зрителей и участников: настольные и подвижные игры, ткачество и плетение, вязание иглой, изготовление сетей, плетение кольчуги, приготовление исторических напитков;
  • 11:45–12:30 – состязания в метании из пращи;
  • 12:00–13:30 – проверка и демонстрация «легендарных» достижений воинов эпохи раннего Средневековья;
  • 12:30–13:30 – суличный турнир;
  • 13:40–14:00 – выступление группы «Трикветрум»;
  • 14:00–15:00 – «Битва дружин» (показательное сражение и поединки);
  • 15:00–16:00 – женский конкурс, первый этап «Карпатская эстафета»;
  • 16:00–19:00 – проверка и демонстрация «легендарных» достижений лучников эпохи раннего Средневековья. Лучный турнир;
  • 16:45–17:00 – война за знамя. Выступление группы «Трикветрум»;
  • 17:00–19:00 – женское состязание, второй и третий этапы – «Мудрёный» и «Кухонный»;
  • 19:15–20:00 – выступление группы «Трикветрум».

Вход на мероприятие по билету в крепость.

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