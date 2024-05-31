Фестиваль «Исаборг» пройдёт в Изборске: программа мероприятия

18:23, 31 мая 2024, ПАИ

Фестиваль раннесредневековой культуры Руси и её соседей «Исаборг» пройдёт 7–9 июня на территории Изборского музея-заповедника. Как сообщили ПАИ в пресс-службе учреждения, в этом году мероприятие состоится уже в 16-й раз.





Фото: Фото: Анастасия Тарасова / Изборский музей-заповедник



Фото: Фото: Анастасия Тарасова / Изборский музей-заповедник



Фото: Фото: Анастасия Тарасова / Изборский музей-заповедник



Фото: Фото: Анастасия Тарасова / Изборский музей-заповедник



Фото: Фото: Анастасия Тарасова / Изборский музей-заповедник









Фестиваль «Исаборг» из года в год не только предоставляет зрителям уникальную возможность посмотреть на массовые сражения и лучные турниры, но и знакомит их со многими явлениями и предметами повседневной бытовой культуры жителей Древней Руси. «Шатры, одежда, оружие, предметы быта, посуда, еда – всё воссоздано с историческим тщанием и вниманием к деталям. На фестиваль съедутся представители лучших клубов страны, объединяющих историков, археологов и реконструкторов», – подчеркнули в музее.

В этом году лагерь реконструкторов разместится в Изборской крепости. Открытый день для зрителей – 8 июня.

Программа фестиваля:

11:00 – открытие фестиваля. Выступление группы «Трикветрум»;

11:30 – война за знамя;

11:30–13:45 – мастер-классы для зрителей и участников: настольные и подвижные игры, ткачество и плетение, вязание иглой, изготовление сетей, плетение кольчуги, приготовление исторических напитков;

11:45–12:30 – состязания в метании из пращи;

12:00–13:30 – проверка и демонстрация «легендарных» достижений воинов эпохи раннего Средневековья;

12:30–13:30 – суличный турнир;

13:40–14:00 – выступление группы «Трикветрум»;

14:00–15:00 – «Битва дружин» (показательное сражение и поединки);

15:00–16:00 – женский конкурс, первый этап «Карпатская эстафета»;

16:00–19:00 – проверка и демонстрация «легендарных» достижений лучников эпохи раннего Средневековья. Лучный турнир;

16:45–17:00 – война за знамя. Выступление группы «Трикветрум»;

17:00–19:00 – женское состязание, второй и третий этапы – «Мудрёный» и «Кухонный»;

19:15–20:00 – выступление группы «Трикветрум».

Вход на мероприятие по билету в крепость.