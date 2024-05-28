Мультфильм «Пушкин и… Михайловское» покажут на Днях пушкинской поэзии

18:24, 28 мая 2024, ПАИ

Мультфильм «Пушкин и… Михайловское» покажут в рамках Дней пушкинской поэзии и русской культуры, которые пройдут в Псковской области с 6 по 9 июня. Об этом ПАИ сообщили в комитете по культуре Псковской области.

Мультфильм покажут 8 июня на главной сцене в Михайловском в сопровождении Губернаторского симфонического оркестра Псковской области под управлением Алексея Репникова.

Мультсериал посвящён периоду ссылки Александра Пушкина в родовое имение под Псковом с августа 1824 года по сентябрь 1826 года. Именно в это время у поэта произошло духовное перерождение, были созданы ключевые произведения. Пушкин приезжает в Михайловское вопреки своей воле, он молод и хочет продолжить полную впечатлений столичную жизнь. Поначалу он испытывает внутренний протест против ссылки и сопротивляется деревенскому заточению. Но постепенно поэт привыкает к размеренному укладу жизни Михайловского.

Подробнее о Днях пушкинской поэзии и русской культуры читайте в специальном сюжете ПАИ.

В честь 225-летия со дня рождения Александра Пушкина в Псковской области пройдёт около 100 мероприятий. Ознакомиться с планом можно по ссылке.