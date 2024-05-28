Российская академия художеств и Свято-Успенский Святогорский мужской монастырь представят выставочный проект «Русское слово»

18:49, 28 мая 2024, ПАИ

Российская академия художеств и Свято-Успенский Святогорский мужской монастырь представляют выставочный проект «Русское слово» группы выпускников Творческой мастерской графики, посвящённый 225-летию А. С. Пушкина. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Всего в экспозицию войдёт около 40 произведений. Экспозиция включает произведения станковой графики и иллюстрации, выполненные в различных графических техниках (офорт, цветной офорт, литография, автолитография, монотипия, шелкография, карандаш, акварель, гуашь, тушь).

Выставка работает с 6 июня по 4 августа 2024 года в посёлке Пушкинские Горы Псковской области, в Музее друзей Саввы Ямщикова.

В основе проекта произведения выпускников Творческой мастерской графики Российской академии художеств под руководством академика А. Д. Шмаринова, среди которых мастера изобразительного искусства, участники и лауреаты крупнейших всероссийских и международных художественных выставок: Анна Новоселова, Милеуша Гатауллина, Марьям Садердинова, Мария Смольянинова, Анастасия Вахненко, Анастасия Полотнова, Александр Семергей, Николай Куняев.

Также в экспозицию включены произведения членов-корреспондентов Российской академии художеств, давно и увлечённо разрабатывающих пушкинскую тему, – Ольги Борисовны Тучиной и Александры Николаевны Теслик.

Представленные на выставке художники в своих работах отражают жизненный путь поэта. Пространство выставки дополнят графические листы ассистентов-стажёров Южного федерального университета Екатерины Кириченко и Алины Семергей, которые проходят послевузовскую практику под руководством заведующего Творческими мастерскими РАХ академика А. А. Трошина.

Проект проходит в рамках Дней пушкинской поэзии и русской культуры.

Открытие выставки состоится 6 июня в 17:00 по адресу посёлок Пушкинские Горы, Пушкинская улица, 9а.