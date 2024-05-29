Более 150 преступлений совершили несовершеннолетние в Псковской области в 2023 году

15:49, 29 мая 2024, ПАИ

155 преступлений совершили несовершеннолетние в Псковской области в 2023 году, сообщила начальник подразделения по делам несовершеннолетних регионального УМВД России Светлана Королькова в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 29 мая.

Гостя радиоэфира обратила внимание, что за последние пять лет подростковая преступность в регионе снизилась более чем на 50 %. «Если брать подростков, которые к этому причастны, то снижение примерно на 60 %. То есть если у нас в 2019 году было 233 несовершеннолетних, дела в отношении которых ушли в суд и были приняты меры судебного характера, то в прошлом году их было 93. Мы видим, что снижение существует. Но, конечно, нельзя говорить, что у нас всё просто замечательно», – отметила начальник подразделения по делам несовершеннолетних.

Подавляющее большинство преступлений, совершённых несовершеннолетними, носит имущественный характер, уточнила гостья радиоэфира. «Это кража либо из магазинов, либо редкие факты совершения грабежей. То есть те же самые хищения, но с применением насилия. Незначительная доля преступлений – это преступление против здоровья и личности. Это в основном у нас побои, причинение вреда здоровью. Всё то, что у нас может вылиться из тех же самых банальных драк или стычек на улице», – рассказала Светлана Королькова.