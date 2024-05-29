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Культура

Участница шоу «Голос» Варвара Визбор выступит на Днях пушкинской поэзии и русской культуры

Певица, участница шоу «Голос» Варвара Визбор выступит на Днях пушкинской поэзии и русской культуры в Михайловском. Об этом ПАИ сообщили в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

8 июня в 17:00 на главной сцене в Михайловском Варвара вместе со своим музыкальным коллективом «создаст неповторимый узор из авторской песни, джаза, рока и электронной музыки». Будут и песни, написанные дедушкой и бабушкой Варвары – Юрием Визбором и Адой Якушевой.

Напомним, что Дни пушкинской поэзии и русской культуры пройдут в Псковской области с 6 по 9 июня. Подробнее об этом читайте в специальном сюжете ПАИ.

В честь 225-летия со дня рождения Александра Пушкина в Псковской области пройдет около 100 мероприятий. Ознакомиться с планом можно по ссылке.

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