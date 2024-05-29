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Общество

Дистанционные мошенники в Псковской области стали чаще действовать через детей

Несовершеннолетние в Псковской области стали чаще фигурировать в дистанционных мошеннических схемах. Причём как в качестве жертв, так и в качестве участников организованной группы преступников, сообщила начальник подразделения по делам несовершеннолетних УМВД России по Псковской области Светлана Королькова в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 29 мая.

Дистанционные мошенники в Псковской области стали чаще действовать через детей. Фото: ПАИ

«В последние годы, к сожалению, мы вынуждены констатировать, что, как и по всей стране, у нас набирает силу дистанционное мошенничество. Несовершеннолетние у нас тоже оказались втянуты в эту цепочку преступлений. Они являются как потерпевшими (очень незначительная часть, но, тем не менее, они есть), так и теми лицами, которые являются участниками этих организованных групп, так называемыми курьерами», – рассказала гостья радиоэфира.

В Псковской области подростков, например, обманывали при попытке купить собаку и совершить онлайн-покупку для компьютерной игры, отметила она.

«Такие моменты должны быть под контролем. То есть хотя бы в какой-то степени, может быть, родителю удастся понять, что что-то тут не чисто. Всё-таки взрослый человек более трезво оценивает ситуацию и понимает, что где-то, может быть, уже что-то не так», – отметила Светлана Королькова.

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