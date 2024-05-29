Большинство россиян поддерживает расширение нацкалендаря прививок

17:12, 29 мая 2024, ПАИ

Больше половины опрошенных (69%) ВЦИОМ сообщили, что имеют общее представление о вакцинации детей или знают только про отдельные прививки, каждый пятый (21%) хорошо разбирается в теме, 8% плохо разбираются, 1% совсем не разбирается, 1% затруднился с ответом. Об этом пишет РИА Новости.

О национальном календаре профилактических прививок хорошо знают 36% опрошенных, 46% что-то слышали, но без подробностей, 16% впервые об этом услышали, 2% затруднились с ответом.



Половина россиян (56%) согласны с тем, что профилактические прививки защищают здоровье детей от опасных инфекций и их осложнений, 36% - скорее согласны, 4% - скорее не согласны, 2% - полностью не согласны, 2% затруднились с ответом.

Каждый второй россиянин (54%) выступает за самые необходимые прививки - от отдельных заболеваний, 43% - за все прививки, 2% - против вакцинации детей, 1% затруднился с ответом.

У 44% опрошенных родителей в настоящее время у детей есть все прививки согласно национальному календарю в соответствии с возрастом, 33% сообщили, что скорее все, 9% полагают, что не все, еще 9% уверены, что не все. Не вакцинирует своих детей из-за медотвода 1% опрошенных, 2% не вакцинируют своих детей, так как против прививок.



Кроме того, у родителей поинтересовались, прививали ли они своих детей дополнительно от инфекционных заболеваний, не включенных в национальный календарь. Положительно ответили 16%, прививали и планируют привить еще 9%, не прививали, но планировали 11%, не прививали, но планируют в будущем 15%, не прививали и не задумывались об этом 43%, затруднились с ответом 6%.

Отказавшиеся от дополнительной вакцинации детей пояснили такое решение тем, что не успели по возрасту (21%), 19% получили медотвод от врача, для 18% стоимость вакцины оказалась слишком высокой, 17% не нашли вакцину, у 14% «пропала необходимость», 11% просто передумали, а еще 2% забыли. Затруднились с ответом 13%, другую причину назвал 1% опрошенных.

Треть опрошенных родителей считают, что национальный календарь однозначно надо расширять (31%), 32% тоже скорее согласны с этим, 16% полагают, что не надо, 3% - категорически против. Больше половины опрошенных, у кого есть дети, поддерживающие расширение национального календаря, предложили включить в него менингит (65%), клещевой энцефалит (58%). Кроме того, респонденты назвали вирус папилломы человека (44%), гепатит А (31%), ветряную оспу (22%), ротавирусную инфекцию (21%).