Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Большинство россиян поддерживает расширение нацкалендаря прививок

Больше половины опрошенных (69%) ВЦИОМ сообщили, что имеют общее представление о вакцинации детей или знают только про отдельные прививки, каждый пятый (21%) хорошо разбирается в теме, 8% плохо разбираются, 1% совсем не разбирается, 1% затруднился с ответом. Об этом пишет РИА Новости.

О национальном календаре профилактических прививок хорошо знают 36% опрошенных, 46% что-то слышали, но без подробностей, 16% впервые об этом услышали, 2% затруднились с ответом.

Половина россиян (56%) согласны с тем, что профилактические прививки защищают здоровье детей от опасных инфекций и их осложнений, 36% - скорее согласны, 4% - скорее не согласны, 2% - полностью не согласны, 2% затруднились с ответом.

Каждый второй россиянин (54%) выступает за самые необходимые прививки - от отдельных заболеваний, 43% - за все прививки, 2% - против вакцинации детей, 1% затруднился с ответом.

У 44% опрошенных родителей в настоящее время у детей есть все прививки согласно национальному календарю в соответствии с возрастом, 33% сообщили, что скорее все, 9% полагают, что не все, еще 9% уверены, что не все. Не вакцинирует своих детей из-за медотвода 1% опрошенных, 2% не вакцинируют своих детей, так как против прививок.

Кроме того, у родителей поинтересовались, прививали ли они своих детей дополнительно от инфекционных заболеваний, не включенных в национальный календарь. Положительно ответили 16%, прививали и планируют привить еще 9%, не прививали, но планировали 11%, не прививали, но планируют в будущем 15%, не прививали и не задумывались об этом 43%, затруднились с ответом 6%.

Отказавшиеся от дополнительной вакцинации детей пояснили такое решение тем, что не успели по возрасту (21%), 19% получили медотвод от врача, для 18% стоимость вакцины оказалась слишком высокой, 17% не нашли вакцину, у 14% «пропала необходимость», 11% просто передумали, а еще 2% забыли. Затруднились с ответом 13%, другую причину назвал 1% опрошенных.

Треть опрошенных родителей считают, что национальный календарь однозначно надо расширять (31%), 32% тоже скорее согласны с этим, 16% полагают, что не надо, 3% - категорически против. Больше половины опрошенных, у кого есть дети, поддерживающие расширение национального календаря, предложили включить в него менингит (65%), клещевой энцефалит (58%). Кроме того, респонденты назвали вирус папилломы человека (44%), гепатит А (31%), ветряную оспу (22%), ротавирусную инфекцию (21%).

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












29 мая 2024

Научно-практическая студенческая конференция к 225-летию со дня рождения Пушкина прошла в Пскове
29 мая 2024

Образовательный кластер «Искусство и креативная индустрия» стал профориентационной площадкой для псковских школьников
29 мая 2024

В Гдове на общественных территориях проводят покосы
29 мая 2024

Подешевеет ли клубника, рассказали псковские фермеры
29 мая 2024

Жители Пскова и их дети могут принять участие в акции «Цветы жизни»
29 мая 2024

Мультимедийная выставка «Эмоции природы» откроется в «Михайловском»
29 мая 2024

Дождь и гроза начались в Пскове
29 мая 2024

Субтропическое лето будет царить на Северо-Западе России на этой неделе

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...