Выставка графических работ откроется в Пушкинских Горах 6 июня
Российская академия художеств и Свято-Успенский Святогорский мужской монастырь представят выставочный проект «Русское слово» группы выпускников Творческой мастерской графики, посвящённый 225-летию Александра Пушкина. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.
Выставка пройдёт с 6 июня по 4 августа в Пушкинских Горах в Музее друзей Саввы Ямщикова.
Гости смогут увидеть работы лауреатов и участников всероссийских и международных выставок, выполненные в графических техниках. Также в экспозицию вошли произведения членов-корреспондентов Российской академии художеств, которые занимаются пушкинской темой, – Ольги Тучиной и Александры Теслик.
В работах художников отражён творческий и жизненный пути Александра Пушкина, а также русские пейзажи.
Пространство выставки дополнят графические листы ассистентов-стажёров Южного федерального университета. Всего в экспозицию войдёт около 40 произведений.
Напомним, что Дни пушкинской поэзии и русской культуры проводятся в рамках федерального проекта «Творческие люди» президентского национального проекта «Культура». Подробнее об этом читайте в специальном сюжете ПАИ.
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