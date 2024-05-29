Выставка графических работ откроется в Пушкинских Горах 6 июня

18:07, 29 мая 2024, ПАИ

Российская академия художеств и Свято-Успенский Святогорский мужской монастырь представят выставочный проект «Русское слово» группы выпускников Творческой мастерской графики, посвящённый 225-летию Александра Пушкина. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Выставка пройдёт с 6 июня по 4 августа в Пушкинских Горах в Музее друзей Саввы Ямщикова.

Гости смогут увидеть работы лауреатов и участников всероссийских и международных выставок, выполненные в графических техниках. Также в экспозицию вошли произведения членов-корреспондентов Российской академии художеств, которые занимаются пушкинской темой, – Ольги Тучиной и Александры Теслик.

В работах художников отражён творческий и жизненный пути Александра Пушкина, а также русские пейзажи.

Пространство выставки дополнят графические листы ассистентов-стажёров Южного федерального университета. Всего в экспозицию войдёт около 40 произведений.

Напомним, что Дни пушкинской поэзии и русской культуры проводятся в рамках федерального проекта «Творческие люди» президентского национального проекта «Культура». Подробнее об этом читайте в специальном сюжете ПАИ.