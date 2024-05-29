Научно-практическая студенческая конференция к 225-летию со дня рождения Пушкина прошла в Пскове

18:17, 29 мая 2024, ПАИ

Научно-практическая студенческая конференция, приуроченная к 225-летию со дня рождения А.С. Пушкина, прошла в Псковском государственном университете. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

Научным руководителем и организатором мероприятия выступила доцент кафедры филологии, коммуникаций и русского языка как иностранного Нина Цветкова. На конференции было озвучено шесть докладов, преимущественно краеведческого характера. Их представили студенты ПсковГУ, обучающиеся на направлении «Филология», а также в магистратуре (направление Педагогическое образование, профиль «Современные теории и технологии обучения филологических дисциплинам»).

В числе интересных выступлений преподаватель отметила работу второкурсницы Елены Мещеряковой, которая обучается на направлении «Филология». Студентка представила доклад на тему «Образ няни в мультсериале «Пушкин и... Михайловское», в котором осмыслила трансформацию восприятия личности Арины Родионовны в современности. С этой темой Елена Мещерякова выступит также на V Всероссийском научном семинаре «Наследие Пушкина в XXI веке: филология и образование», который пройдет в ПсковГУ 1 июня. Участниками этого мероприятия станут преподаватели ПсковГУ и сотрудники Государственного архива Псковской области, Института мировой литературы имени А. М. Горького РАН, Института русской литературы РАН (Пушкинский Дом), Государственного мемориального историко-литературного и природно-ландшафтного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» (Пушкинский заповедник).

Говоря об актуальных темах современного пушкиноведения, Нина Цветкова отметила, что наиболее активно творчество поэта изучалось в советское время, когда Пушкин воспринимался и трактовался как человек либеральных ценностей, соизмеримый по своему мировоззрению с декабристами.

«Но Пушкин очень серьезно меняется в 1824 году, когда приезжает в Михайловское. Здесь он становится по-настоящему русским человеком: Пушкин становится транслятором нашей ментальности и нашего национального кода. Поэтому многие произведения, которые были проанализированы в советское время, нужно по-новому прочитать. Я думаю, что один из самых авторитетных исследователей современности в пушкиноведении – это, конечно же, Валентин Семенович Непомнящий. Его книга «Русская картина мира» как раз рассказывает о духовной эволюции Пушкина как человека. Мне кажется, это объективный подход», – подчеркивает доцент ПсковГУ.

Добавим, с 6 по 9 июня в Научно-культурном центре Пушкинского заповедника (Пушкинские Горы) развернётся литературная лаборатория для молодых поэтов. Мероприятие организовано ПсковГУ совместно с комитетом по культуре Псковской области и Пушкинским заповедником.

Литературная лаборатория является частью обширной программы празднования 225-летия со дня рождения А. С. Пушкина в 2024 году. В рамках Дней Пушкинской поэзии и русской культуры она будет работать с 6 по 9 июня 2024 года в п. Пушкинские Горы Псковской области. Участниками лаборатории станут студенты Псковского государственного университета и Республики Беларусь – начинающие поэты, прозаики, переводчики, стремящиеся к овладению литературным мастерством, расширению границ познания искусства слова, к углублению представлений о личности, судьбе и творчестве А. С. Пушкина. Программой предусмотрены, помимо круглого стола и мастер-классов, творческие семинары под руководством известных мастеров, а также выступления участников на Михайловской поляне и других праздничных площадках.